Ebameeldivat lõhna magamistoas on piinlik tunnistada, sest see kõlab esimese hooga nagu hügieeni- ja puhtuseprobleem. Üsna tõenäoline, et sellist asja tundes püüavad kõik algatuseks ise mure jälile jõuda ja oma peaga mõeldes lahendusi leida.