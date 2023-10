KONN TOOTEPAKENDIL ⟩ Mida see ebatavaline märgis tegelikult tähendab?

Eesti suurim magusatootja Kalev on viimastel kuudel saanud hulga küsimusi ja ka otseseid etteheiteid toodetel oleva konnamärgise pärast. Valeinfo levitajad on tekitanud üle maailma olukorra, kus tootjad peavad pidevalt «tõestama», et teada-tuntud kestlikkuse sümboli taga on looduse kaitse ja jätkusuutliku põllumajanduse toetamine, mitte vandenõuteooriad vaktsiinidest ja mürkidest. Konnamärgise tausta avab Orkla Eesti jätkusuutlikkuse juht Evelin Heiberg.

Infokülluse ja sotsiaalmeediagruppide ajastul pole põhjust imestada, et leviv teave on ebaühtlase kvaliteediga, aga konnamärgisega toimuv on tootjatele üle maailma siiski ootamatu. Kui üldjuhul oskavad inimesed hinnata keskkonnasäästlikku majandamist, taime- ja loomaliikide säilitamist, arengumaade inimeste harimist, lapstööjõu vältimist ja teisi kestlikkuse huve, siis praegu saab rääkida aktiivsest survegrupist, mis levitab sõnumit justkui oleksid kestlikult toodetud kaubad ohtlikud, sisaldavad vaktsiine ja mürke, teevad inimesi haigeks ja selle kõige taga on väidetav üleilmne vandenõu.

Millele viitab konnamärgis tegelikult?

Tegemist on maailmas laialdaselt levinud ja tunnustatud Rainforest Alliance sertifikaadi märgisega, mis aitab tarbijatel ära tunda ja valida tooteid, mis toetavad nii inimeste kui looduskeskkonna heaolu. Kakaopuud kasvavad paraku üsna kitsal maa-alal ekvaatori lähistel. Sellistes riikides, mille elu meil arenenud ühiskonnas on keeruline ette kujutada – inimesed seisavad silmitsi toidu- ja veepuuduse, piiratud inimõiguste, relvastatud konfliktide ning tegevustega, mida meie võiks nimetada rohepöörde tagurpidi keeramiseks.

Tegemist on maailmas laialdaselt levinud ja tunnustatud Rainforest Alliance sertifikaadi märgisega. Foto: Erakogu

Selleks, et tagada elujõuline kakaotööstus, looduses kestlikult toimetamine, farmerite toimetulek ning sotsiaalne hakkamasaamine, on hakatud jätkusuutlikult toodetud toorainet sertifitseerima ja aasta-aastalt saab see üha populaarsemaks. Kindlasti leidub inimesi ja organisatsioone, kellele on sellised arengud vastukarva, aga suures plaanis on arengumaade riskide maandamine oluline kogu maailma tulevikule, nii kliima, looduse kui inimeste vaates. Konnamärgis on üks tunnustatumatest ja hinnatumatest sertifikaatidest kogu maailmas, mille üle tootjad uhkust tunnevad. Kalev kasutab erinevate sertifikaatidega kakaod juba peaaegu kümme aastat.