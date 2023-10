ÄRA UNUSTA ⟩ Oluline hooldustöö, mille võiks enne miinuskraade ära teha

Eesti Vee-ettevõtete Liit paneb südamele, et kahjustuste vältimiseks tuleb majapidamiste veesüsteemid enne külmade tulekut üle kontrollida. Siin on seitse kasulikku soovitust, et midagi kahe silma vahele ei jääks.

Kraanid kinni

Maakodudes ja muudes hoonetes, mida ei kasutata igapäevaselt (ei köeta ega kasutata vett), kontrolli üle, et maakraan või pump kaevus oleksid suletud ning torustik veest tühjendatud, sealhulgas veeboiler, WC-poti loputuskast ja äravool, kraanikausi äravool ja muud veesõlmed.

Vajadusel soojusta

Kasutuses olevates hoonetes vaata üle kogu veetorustik ja veendu, et külm ei pääseks torustikule ligi. Soojusta torustik seal, kus see võib olla mõjutatud välistemperatuurist.

Arvesta niiskuse ja tõmbetuultega

Niiskus vähendab soojapidavust ja tõmbetuuled kiirendavad torustike külmumist. Seepärast vaata üle, et keldrite aknad ja uksed oleksid korralikult suletud ning vajadusel tihendatud soojakindlamaks.

Vee-arvesti sooja

Pea meeles, et ka veearvesti ei tohi jääda külma kätte, kuna külm kahjustab veearvesti töökindlust. Veearvestit ümbritsev temperatuur ei tohi langeda alla kahe soojakraadi.

Vesi liikuma

Kui torustik on juba külmumas ja seda pole võimalik koheselt soojustada, siis lühiajalise abinõuna võib jätta veekraani pisut lahti, et torustikus toimuks vee liikumine, mis vähendab torustiku läbikülmumise kiirust. Tegemist on lühiajalise hädaabinõuga!

Tuvasta külmaallikas

Kui torustik on juba külmunud, siis tuleb tuvastada koht, kust külm on torustikule ligi pääsenud. Kui tegemist ei ole ulatusliku läbikülmumisega, siis alusta ohutute vahenditega aeglaselt torustiku soojendamist. Näiteks on selleks sobiv vahend soojapuhur. Tasub siiski olla ettevaatlik, sest jää paisub sulades ja võib põhjustada toru purunemist.

Viimases hädas kutsu asjatundja