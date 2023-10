Jõid liiga palju kohvi? 3 kasulikku nippi, et kõrvaltoimet leevendada

Miljonid inimesed maailmas vajavad hommikust kofeiinilaksu, et päev korralikult käima tõmmata. Mõned inimesed on kofeiini suhtes tundlikumad kui teised. Tarbides päevas rohkem kui 500–600 mg kofeiini, võid kogeda unetust, rahutust, kõhuvalu, ärevust ja lihaskrampe, vahendab The Mirror. Kofeiin lahkub inimese kehast hiljemalt kümne tunni jooksul. Mida senikaua teha, et kofeiini ületarbimisest tingitud sümptomeid leevendada?