KOSTÜÜM SELGA ⟩ Tallinna botaanikaaias algab kahenädalane kõrvitsafestival!

«Kõrvits on köögivili, mis sobib ühtviisi hästi supiks, salatiks, moosiks, soolaseks pirukaks ja magusaks koogiks. Tema seemned on söödavad ning osavamad on viljalihast isegi veini kääritanud. Nende suurepäraste omaduste tõttu väärib kõrvits ka suuremat tähelepanu ning seetõttu on hilissügis Tallinna Botaanikaaias pühendatud kõrvitsale,» ütles Tallinna Botaanikaaia metoodik ja kõrvitsafestivali kuraator Eliko Petser. «Kutsume külastajaid üles põnevaid kõrvitsaroogasid küpsetama ning otsima uusi maitseid toidulauale.»