KAVAL LAHENDUS ⟩ Kuidas kütta madalama elektrihinnaga

«Ligi 80 protsenti aastasest energiakulust meie kodudes moodustab küte ja soe tarbevesi. Enamik väikeelamute omanikke on viimasel ajal valinud omale kütteallikaks just elektril töötava soojuspumba, mis on märgatavalt säästlikum kui elektripõrandaküte või -radiaatorid,» sõnas Tarkhoone.ee tegevjuht Indrek Velthut.

Ta tõi välja, et kuna Eestis on igas kodus võimalik kasutada elektri tunnipõhist börsipaketti, on tarbimise ajatamisega võimalik kulusid kokku hoida. «Küttesüsteemi puhul tähendab see tarbimise automatiseerimist – odavamatel tundidel toimub ettekütmine, näiteks suunatakse tarbevesi boilerisse, ja kalleimal ajal piiratakse ruumide kütmist,» ütles Velthut.

Automatiseeritud juhtimisega saab kokku hoida 10-20 protsenti

Hoonete nutilahenduste eksperdi sõnul saab automatiseeritud börsijuhtimisega vähendada küttekulusid suurusjärgus 10 protsenti kuni 20 protsenti - näiteks oktoobri esimeses pooles oli Tarkhoone.ee lahenduste kasutajate näitel börsihinna ja võrgutasude kombinatsioonis keskmine kokkuhoid 19,5 protsenti. Tegelik kokkuhoid sõltub lisaks elektrihindadest suuresti ka tarbija enda harjumustest ja hoone eripäradest.

«Soojuspumpasid on võimalik automatiseerida sõltuvalt nende tüübist. Õhk-vesi ja maasoojuspumpadele saab paigaldada aruka börsimooduli, mis võtab arvesse iga järgneva päeva elektri hindasid ja koostab küttemustri vastavalt soojuspumba võimalustele ja hoone omadustele. Õhk-õhk soojuspumpadele on saadaval targad termostaadid, mis võimaldavad börsihinna alusel automaatset lülitamist,» selgitas Velthut.