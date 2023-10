Inglasest katlaekspert Stephen Day jagab Mirror UKga nippi, mis hoiab korras külmiku ja vähendab selle energiakasutust suisa veerandi võrra. Nimelt tuleks tolmuimejaga puhastada ka külmiku tagakülg, et hoida mustus ja tolm poolidest eemal. «Poolid ei tööta nii hästi, kui need on tolmu ja mustusega kaetud. Selle nipiga võib elektriarveid säästa kuni 75 eurot aastas,» sõnas Day.