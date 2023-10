South Ocean Boulevardi piirkonda kavandatav häärber on praegu ehitusjärgus. Megahäärberi tulevane omanik on kulutanud enam kui 450 miljonit dollarit, et rannaäärset kinnisvara muretseda. Riskifondide juhi valduses on üle 27 aakri South Ocean Boulevardi rannaäärseid kinnistuid.