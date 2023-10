EKSPERT ⟩ Korterituru kasvule pööramise võti on pankade käes

Korterituru kasvule pööramisest rääkides keskendutakse enamasti hinnalanguse võimalikkusele, kuigi just pangad saaksid teha olulise sammu, et investeerimisjulgust lisada ja koduost taas kättesaadavamaks teha, leiab 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter.

Panga marginaali ja Euribori kogukulu laenuvõtja jaoks on täna suurusjärgus 6 protsenti, millest ligi 2 protsenti on panga marginaali osa. «Koduostja jaoks on lühikese ajaga raha hind läinud ligi kolm korda kallimaks. Eelmise madalseisu ajal olid pangad valmis laskma oma marginaali tänasega võrreldes ka neli korda madalamaks ehk 0,5 protsendi peale, kuid viimase aasta jooksul ei ole keegi tõsist sammu sarnases teinud,» räägib Martin Vahter, kelle sõnul on Luminori täna pakutav 3-aastane fikseeritud 4,99 protsendiline intress lähim pakkumine, kuid ka selle periood on ikkagi piiratud.