Mitmed uuringud soovitavad dementsuse ennetamiseks rohkem basiilikut tarbida. Paha ei tee ka apteegitilli või laimi lisamine oma toidulauale. Vanemaid inimesi tabava Alzheimeri tõve tekkepõhjused pole teadus- ega meditsiinimaailmal tänini teada. Küll aga on usinad teadurid selgitanud välja hulga nüansse ja tegureid, mis aitavad haigust ennetada.

Lõuna-Florida ülikooli teadurid tegid näiteks kindlaks, et fenooli sisaldavad maitsetaimed ja ürdid aitavad vähendada Alzheimeri tõvega seotud amüloidide hulka. Need ained tõkestavad ajurakkudevahelise suhtluse, mis põhjustabki mälukaotust ja teisi Alzheimeri tõvega kaasnevaid sümptomeid, kirjutab New York Post. Ülikooli teadlaste sõnul saame vajamineva fenoolikoguse basiilikust, ent kasulikku ühendit leidub rohkelt ka apteegitillis, laimis ja muskaatpähklis.