NÄDALA RETSEPTID ⟩ Kuidas keeta Mulgi putru? Mulgid jagavad juhatust

Mulgimaa on ainus kant Eestis, mis saab uhkustada mitme omanimelise toidukuulsusega, olgu see Mulgi puder, kapsad, korp või kama. Ülemöödunud sajandi lõpupoole hakkasid need tasapisi levima mulkide toidulaualt üle Eesti – käis suur talude ostmine ja ühes sellega kolis mulke koos oma toidukultuuriga mujale. Kõik need mulgipärased toidud kuuluvad praegu meie rahvuskööki, mille üheks vundamendiks on teravili.