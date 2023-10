NÄDALA AED ⟩ Kuidas kaitsta noori puid

Kõige kaitsetumad on aiad, mis on ümbritsetud madala tara või hekiga või suisa tarastamata. Sel juhul tuleb noori puid ükshaaval kaitsta. Noorte viljapuude koor on õrn ja mahlane ning võimalus saada talve üleelamiseks vajalikku energiat meelitab ligi kõikvõimalikke ulukeid ja närilisi.