ETTEVAATUST ⟩ Külm ilm toob kodudesse kaks tõsist ohuallikat

Külmaperiood tuleb päev-päevalt järjest lähemale ja sooja saamiseks võetakse kasutusele elektriradiaatorid, soojapuhurid jpm. Päästeameti ennetusosakonna ekspert Tuuli Taavet rõhutab, et enne taoliste seadmete kasutamist tuleb kindlasti kontrollida hoone elektrisüsteemi. Sama oluline on lugeda kasutusjuhendit ja veenduda, et seade ei koormaks üle pikendusjuhet ega kodu elektrijuhtmestikku.

Taavet rõhutab, et kindlasti ei tohi kasutada elektriseadmeid, mis on oma aja ära elanud või millel on silmaga nähtavad vead.

Elektrisüsteemi kontrollimine on aga a ja o. Ka Päästeameti statistikast selgub, et enamik hoone tulekahjudest on alguse saanud elektrisüsteemist või -riketest.

Elekter pole ainus oht

Rääkides kodustest ohtudest, pole elekter ja elektriseadmed ainsad, mille suhtes tasuks ettevaatlikum olla. Mida külmemad ilmad, seda aktuaalsemaks muutuvad ka n-ö mitte-elektrilised ohud.

Taavet räägib, et möödunud aastal sai iga viies eluhoonetulekahju alguse küttesüsteemist. Suur osa neist õnnetustest oli seotud kütteseadme kasutamisega. Näiteks ladustati nende lähedal sodi, paberit või puid. Samuti oli probleemiks kuuma tuha panemine kergesti süttivasse anumasse (plastämber, pappkarp, kilekott vms).