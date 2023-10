SELLEKS AASTAKS KÕIK ⟩ Raekoja platsi suvepark lõpetab hooaja

«Juba mõned päevad pärast avamist tõestas suvepark, et selline vaba aja veetmise koht vanalinna südames on tõesti vajalik. Inimesed võtsid selle kohe omaks,» ütles kesklinna vanem Monika Haukanõmm. «Alati, kui olen parki ise sattunud, on seal keegi istumas. Nii on meie linnaosal väga suur rõõm, et park avatakse ka järgmisel suvel. Minu arvates on sel potentsiaali saada samasuguseks raeplatsi traditsiooniks nagu seda on talvine jõuluturg,» sõnas linnaosavanem.