Britney Spearsi elu on saatnud lugematul hulgal skandaale ning popdiiva on otsustanud selle kõik raamatusse kirja panna. 24. oktoobril ilmuvas elulooraamatus «The Woman In Me» kirjutab Spears loo sellest, kuidas ta koos emaga alaealisena regulaarselt alkoholi tarvitas.