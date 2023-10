SENINÄGEMATA LAHENDUSED ⟩ Mustamäel algas eksperimentaalse büroohoone ehitus

«Täna on maailmas hulgaliselt ägedaid «rohelisi» ideid, mis üksikult võttes on väga vahvad ja keskkonnasõbralikud, kuid mille rakendamise riskitase või hind on tarbijale paratamatult liiga kõrge,» märkis Eesti Talleks ASi juhatuse liige Jaano Vink. «Uue hoone rajamisel oleme võtnud eesmärgiks leida just õige tasakaalupunkt keskkonnahoiu ja kuluefektiivsuse vahel.»

«Hetkel ei julge veel vekslit välja käia, et see ikka õnnestub, aga selline eesmärk meil on ja positiivse tulemuse korral saaks Pirni 7/2 hoone esimeseks omataoliseks Eestis,» rääkis Vink ja lisas, et pealtnäha lihtsa teema põhiküsimus on kasutajate tervis ja ohutus ning alles seejärel tehnoloogilise uuenduse võlu ja eeldatav kokkuhoid.