ELU VÕIMALUS ⟩ Rumeenias saab kolmetoalise korteri hinnaga soetada terve küla

Feresti nime kandev väikelinn asub Rumeenias Maramuresi maakonnas. Paik on tuntud oma imearmsate puumajade, kiviradade ja imetabase maastiku poolest, kirjutab Metro.

0,94 hektari suurusel maa-alal asuvas külas, mis ehitati 2014. aastal, on praeguse seisuga viis eluhoonet. Küla, mille ajalugu ulatub tagasi aastani 625 eKr, on loodud ja ehitatud kohalike soovide järgi. Kõigis majades on armsad ja värvilised detailid, mis viitavad piirkonna ajaloole, sealhulgas rohelised ja sinised uksed, puitlaed ja puittalad.