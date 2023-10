GARANTII ⟩ Eesti arendaja lubab, et uuel aastal jõustuv käibemaksutõus korterite hindu ei mõjuta

Käibemaks tõuseb järgmisel aastal kahe protsendi võrra. Kõrgete intressimäärade, kasvava euribori ja inflatsiooni kõrval mõjutab see kahtlemata ka kinnisvaraturgu, kuid Kaamos võtab maksutõusu enda kanda ning tarbija ei pea korterite hinnatõusu pärast muretsema, kinnitas Kaamos Kinnisvara juht Taimo Murer.

«Maksustamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et need stimuleerivad ettevõtlust ega kahjusta Eesti konkurentsivõimet. See kehtib ka käibemaksu kohta, mille eesmärk on liikuda riigitulude laekumise suurendamise kaudu riigieelarve tasakaalu poole ning muuta käibemaksuerisuste vähendamisega maksusüsteemi efektiivsemaks,» leidis Kaamos Kinnisvara juht Taimo Murer.

Mureri sõnul kaasneb laiapõhjalise maksumuudatusega alati mõju nii ettevõtete investeeringutele kui tarbijakäitumisele.

«Hetkel langeb kokku mitu tarbijat negatiivselt mõjutavat tegurit: kõrged intressimäärad ja maksutõus. Lisaks jahutab üldist majanduskeskkonda välisnõudluse kukkumine,» selgitas Murer. Samas leiab ta, et kriiside ajal tuleb paratamatult teha raskeid ja ebapopulaarsed otsuseid selleks, et need aitaksid raskusi ületada, kuid siinjuures ei tohi unustada pikka vaadet ega lasta maksutõusust kannatada ettevõtete investeeringutel, mis soosivad lisandväärtust ja teadusarendust nii avalikus kui erasektoris.