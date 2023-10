Tualetipoti hari on bakterite paljunduskeskus! Loe, kuidas ja kui tihti seda pesema peaks

Tavaliselt surutakse tualetipoti hari peale selle kasutamist tagasi oma hoidikusse. Mõelge aga mustusele, mis jääb harjade vahele – oluline on see harjast enne oma kohale tagasi panemist kätte saada. Harjaste vahele jäänud mustus on suurepärane kasvulava kõikvõimalikele bakteritele ja haigustekitajatele, mis võivad sealt ülejäänud vannituppa edasi kanduda.