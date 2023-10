Pühapäeval aset leidnud üritusele oli juba hommikuks kohale ilmunud üle 2000 inimese. Ürituse korraldajad olid juba varem selgitanud osalejatele, et neil tuleb Alt Schwerini vallas toimuvale võistlusele õigeks ajaks kohale tulla, korraldada ise transport ja kõrvits peab vastama nõuetele. Võitmiseks pidi kõrvits füüsiliselt võistlusalal kohal olema. Just see nõue röövis tiitli naiselt, kes liiklusummiku tõttu hilines.