Kui muidu ei kipu inimesed puhkuse lõppu ootama, siis Susan Hodgsonil läks eriti viletsalt. Puhkusel olles sai ta naabritelt kõne, et tema USAs Atlantas asuvat maja lammutatakse. «Naaber helistas ja küsis, kas olen palganud kellegi maja lammutama. Vastasin, et loomulikult mitte, ja sain seejärel kohutava uudise. Minu perekonnale aastakümneid kuulunud maja on maatasa lõhutud.»