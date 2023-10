NAPIKAS ⟩ Plahvatanud hambahari tekitas Keila eramus paksu pahandust

Pilt on illustreeriv.

Möödunud nädalal toimusid tulekahjud taas üle kogu Eesti – Võrumaal, Valgas, Kohtla-Järvel, Keilas ja Tallinnas. Inimeste kodudes on järjest rohkem elektriseadmeid ja seega ka tulekahjuohtusid. Ühtlasi on kätte jõudnud pimedam aeg, kui inimesed on rohkem väsinud ja hajameelsed.