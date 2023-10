KUUPÄEV KIRJA ⟩ Tallinnas astuvad üles taimetoidumaailma tipptegijad!

«Balti riikides valivad tarbijad endiselt tihti traditsioonilise toitumisviisi ja liha söömise hulk inimese kohta on väga kõrge. Liiga suur liha tarbimine avaldab aga negatiivset mõju meie tervisele, olles südame- ja veresoonkonnahaiguste, vähi, diabeedi ja paljude muude haiguste peamine tekitaja,» selgitab Vilma Kapociene. «Kas taimne toit on teatud hulga tarbijaskonna seas lihtsalt moeasi või on see oluline ja vältimatu selleks, et kujundada tervislikke toitumisharjumusi? Eelseisval üritusel sukeldume taimse toidu maailma sügavustesse ja proovime seda välja selgitada,» ütleb ta.

Food Innovation Summiti ehk FISi on ellu kutsunud Eesti rahvatervise kampaania Taimne Teisipäev algatajad. Selle eesmärk on tutvustada tervislikke, maitsvaid ning ka keskkonna- ja loomasõbralikke toite. Konverentsi peakorraldaja ja Taimse Teisipäeva kampaaniajuht Liina Sala: «Taimse toidu tarbimine on Eestis ja üldse maailmas kasvav trend. Samuti on keskkonnasäästlikkus ja loomade heaolu eest seismine. FIS on parim võimalus uusimate trendide ja maitseelamustega tutvumiseks, sest kokku on tulemas valdkonna suurimad ekspredid ja parimad tootjad.»