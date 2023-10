Suurbritannia kuningakoja laste menüü on rikkalik ning mitmekülgne, ent pereema hertsoginna Katherine'i nõudmisel piisavalt tagasihoidlik ja kodune, vahendab Woman & Home.

Kuningapere igapäevatoidud on üllatavalt tavalised – nii võib nende toidulaualt leida näiteks teriyaki kastmes lõhet ja karrit. Pere noorimad liikmed on aga Suurbritannia endise peakoka sõnul justkui isa suust kukkunud, kuna nende maitse-eelistused peegeldavad enim just Williami noorusaja lemmikmaitseid.