ANNA END ÜLES ⟩ Nädalavahetusel selgub kõrvitsatoidu meisterkokk!

Sügis on saabunud, tuues endaga kaasa värvilised lehed, jahedama ilma ja kõrvitsate hooaja. Kõrvits on halloween'i leviku tõttu aina rohkem kasutuses ruumikaunistusena, kuid pelgalt kaunistusest on asi kaugel – see on väärtuslik kohalik toit. Sel nädalavahetusel toimub Porikuu festivalil kõrvitsapidu, kus lisaks kõrvitsa ülistamisele otsitakse ka kõrvitsatoidu meisterkokka.