TTJA ANNAB NÕU ⟩ Tellisid ehitus- või remonditöö, kuid said tüssata? Loe, mida teha, et oma õigusi kaitsta

Näiteks tellis tarbija kauplejalt ventilatsiooniprojekti, ventilatsiooniseadme ja selle paigalduse. Tarbija oli seisukohal, et kaupleja tehtud töö on ebakvaliteetne ja esteetiliselt kõlbmatu. Kaupleja väitis, et ventilatsiooniprojekt on nõuetekohane, kuid ventilatsioonisüsteemi väljaehitamise käigus tekkis pooltel mitmeid eriarvamusi. Tarbija nõudis töö tegemisel ja materjalide valikul lahendusi, mis ei olnud projektiga kooskõlas.

Komisjon leidis, et tarbijal on õigus kauplejale esitada kahju hüvitamise nõue, kuid komisjon ei saa rajada otsust üksnes tõendamata väitele. Komisjon selgitas, et kahju hüvitamise nõudes tuleb nõude esitajal selgelt esile tuua ja tõendada kahju tekkimine ja kahju suurus, teisel poolel lasunud kohustus ja selle rikkumine ning rikkumise ja tekkinud kahju vahel põhjusliku seose olemasolu. Lõpptulemusena leidis komisjon, et tarbija ei ole esile toonud ega tõendanud, et kaupleja üleantud seade ei vasta kokkulepitule, samuti mitte seda, et tootel esineb mingeid puudusi ja seetõttu ei ole võimalik tarbija nõuet rahuldada.