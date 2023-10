KASUTA VÕIMALUST ⟩ IKEA ehib su töökoha tasuta jõulusärasse!

Kodune tunne, mis kandub ka kontoriruumidesse

IKEA ärikliendiosakonna juhi sõnul ei vasta kõledavõitu ja ametlikud kontoriruumid enam töötajate ootustele. Kui mõni aeg tagasi ei olnud esteetilisus ja hubasus kontorikeskkonnas nii olulised, siis nüüd on see muutumas.

«Inimeste ootused töökohtadele on muutumas. Eriti nüüd, kui paljudel on võimalik kodust töötada ja hubasust hinnatakse üha rohkem. Tulevikus meenutavad paljud kontorid meie kodusid. Tööandjad püüavad luua üha enam just selliseid töökeskkondi, mis lisaks efektiisusele ja keskendumisvõime parandamisele mõjutaksid positiivselt ka töötajate stressitaset ja julgustaksid omavahelist suhtlust,» ütles IKEA ärikliendiosakonna juht Kärilin Kuhlap.