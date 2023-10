MKDental'i juhtiv hambaarst dr Jay Joshi sõnul peetakse üht varianti kahtlemata kasulikumaks kui teist, kuna see aitab kaitsta hambaid happeliste toitude ja jookide põhjustatud kahjude eest? Hambaarsti sõnul aitab see ühtlasi vähendada ka hammaste tundlikkust. Kas arvasid ära?

Loogiline oleks ju see, et pesed hambaid peale hommikusööki, et siis puhaste kikudega päev vastu võtta, kuid nii ootamatu kui see poleks, tuleb hambaid pesta hoopis enne hommikusööki, vahendab UNILAD.