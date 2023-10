ON, MIDA OODATA ⟩ Euroopa saunamaraton Otepääl tuleb taas!

Seekord peetakse suur saunapidu 02.02.-03.02.2024 Otepääl ja Tõrvas. Piiratud arv pileteid tuleb Piletikeskuses müügile 13. novembril kell 9:00, pileti hind meeskonnale on 159 eurot.

Euroopa Saunamaraton Otepääl on veebruarikuus toimuv lustlik orienteerumismäng saunade vahel, kus tuleb läbida etteantud ajal võimalikult palju kaardile märgitud saunakohti. Võistkond on neljaliikmeline, vajalik on auto ja autojuhi olemasolu.