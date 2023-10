LÕPUKS OMETI ⟩ McDonald's toob Eestis turule kauaoodatud lemmiku

«Tahame McDonald’s restorani külastajatele pakkuda alati uusi ja erakordseid maitseelamusi, mistõttu töötame järjepidevalt menüü laiendamise nimel. Oleme põnevil, et nüüdsest on kogu Baltikumi restoranide menüüs saadaval maailmakuulus kanaburger McCrispy®,» ütles Vladimir Janevski, McDonald’s Baltikumi tegevdirektor.

«Maailmakuulus McCrispy® burger on märkimisväärne lisandus meie menüüsse, see täiendab meie juba valikus olevaid ja armastatud tooteid nagu McChicken™ burgerit, Chicken McNuggets™ kanaampse, McWrap™ vrappi ja teisi kanaroogi. Kuna uuringust selgus, et eestlased eelistavad kanaliha selle maitse ja kõrbeduse pärast, siis pole kahtlustki, et McCrispy® burgerist saab turu kõige krõbedam kanaburger,» lisas Janevski.