Korteriühistute liidu juht arutas Ukrainas elamufondi ülesehitustöid

Jaadla kohtus ELi Ukraina suursaadiku Katarina Mathernová ning Lvivi linnapea Andri Sadovõiga, et tutvustada käimasolevat arengukoostööprojekti. Korteriühistute liidu juhatuse esimehe sõnul seob Eesti ja Ukraina elamumajandust aastatepikkune tihe ja tulemuslik koostöö ning kasulikke kogemusi saab tema hinnangul üle kanda ka Lvivi.

«Elamud üle kogu Ukraina vajavad suuremat energiatõhusust. Täna on mure lähenev talv ja sellega seotud energiajulgeolek, kuid renoveerimata majad peavad kahjuks väga kehvasti sooja. Tegelikult vajaks suur osa Ukraina elamufondist tervikrenoveerimist,» nentis Jaadla. Teine suur murekoht on riigisisene põgenikevool. «Eluasemeid napib, sest inimesed tulevad Ukraina teistest piirkondadest näiteks Lvivi sõjapakku.»

EKÜL juhitud varasem koostööprojekt aitas 2018–2020 luua Ukraina elamuorganisatsiooni ning seada suund Ukraina elamuvaldkonna edasiseks arendamiseks. «Mullu alanud sõda vajutas jõhkra pitseri edukalt reformide teed sammunud Ukraina elamumajandusele. Purukspommitatud kodud, elamurajoonid tuleb üles ehitada, aga see on ka võimalus kehvas seisus majade renoveerimiseks, sest sõja eest pagenud inimesed ootavad vaid üht – tagasipöördumist oma koju. Eesti Korteriühistute Liidul on väga hea meel siin õlg alla panna,» rääkis Jaadla.