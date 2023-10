Maakler: mis on mittelikviidne korter ja kuidas seda müüa?

Puuduste tõttu, mis ei võimalda kiiret müüki, nimetatakse sellist kinnisvara mittelikviidseks. Ent tõsiasi on see, et hea reklaam ja professionaali abi võivad olukorra ümber pöörata.

Milliseid kortereid peetakse mittelikviidseteks?

Enamasti on need korterid, millel on konkreetsed kiiret müüki takistavad puudused. Näiteks:

korter asub vanas puitmajas;

korteris on olnud tulekahju;

korterelamu asub raudtee või lennujaama lähedal;

akendest avaneb vaade kalmistule või tööstuspiirkonnale;

korteris on ebaseaduslikke ümberehitusi;

korter on mitme välisseinaga otsakorter;

korter asub esimesel korrusel;

naabrid on lärmakad või muul moel probleemsed.

Mida siis ette võtta?

1. Alanda hinda

Kõik müüjad soovivad oma kinnisvara eest saada maksimaalset summat, kuid kui tehing ei õnnestu, siis ei saa üldse raha. Paljud müüjad ei ole kursis kinnisvaraturu olukorraga ja võrdlevad oma korterit kõige kallimate sarnaste pakkumistega.

Nii võib korteri müük võtta aastaid ja reklaamile kulutatud raha läheb raisku. Sellises olukorras on kinnisvaramaakleri ülesanne veenda omanikku hinda alandama, et tehing saaks võimalikuks. Allahindluse tegemine on kõige ilmsem ja tõhusam viis mittelikviidse korteri müümiseks.

2. Tee põhjalik koristus