TÜHJAD PIHUD ⟩ Elektrihinna tõusu korral jäävad paljud täbarasse olukorda

Kuna varasemad aastad on elektri hind kõrgele kerkinud, siis puudub inimestel kindlus, et ka tänavu hinnad kõrgele ei roniks. Vastanutest 30 protsenti ütles, et septembris elati teadlikult väga säästlikult, sest eeldatakse, et elektri hind külmemate kuude saabudes kasvab. Vastanutest 7 protsenti oli juba septembri keskpaigaks raha kütteperioodi alguseks kõrvale otsustanud pannud.