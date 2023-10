Meg Ryan temast inspireeritud trendist: see on nii armas!

Eelkõige TikToki platvormil levivast trendist on Ryan teadlik ning peab üles laetud videoid toredaks. Videod ja pildid laetakse üles kasutades märksõnu «Meg Ryan Fall» ning neis on kujutatud peamiselt sügismoode, mis inspireeritud Ryani kunagistest rollidest. «Nägin pilte tüdrukutest, kes proovisid mütse. Me ei tea, miks see just minuga seotud on, aga see on nii armas,» rääkis 61-aastane näitleja ajakirjale PEOPLE.