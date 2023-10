Katastroofiline viga! Pastatootja sõnul keeravad paljud oma roa tuksi enne kui pasta keevasse vette jõuab

Käsitööpasta tootja Seggiano eesindaja Peri Eagleton selgitab, et paljud teevad saatusliku vea juba enne pasta vette kallamist. Eksperdi sõnul keedavad kodukokad pastat tihti liiga väheses vees. «See on väga levinud viga. Liiga vähese vee kasutamine pasta keetmiseks võib kaasa tuua katastroofilisi tagajärgi, kuna pastast eraldub keeduvette tärklist. Kui vett on liiga vähe, muutub tärklisega küllastunud vesi liimiks ja teeb kleebib pasta kokku,» jagas ta ettevõtte nimel õpetussõnu.

Kokkukleepunud ja nätske pastaroog pole kindlasti see, mida oma taldrikul näha tahad, seega on oluline vee ja pasta vaheline suhe paika saada. BBC Good Food soovitab 80-100 grammi pasta kohta kasutada vähemalt pool liitrit vett. Kui keedate 200 grammi pastat, siis on vett vaja vähemalt üks liiter. Selle loogika järgi saab vee koguse alati enne kokkamist välja arvutada. Veel soovitatakse kasutada suurt kõrgete seintega potti. Potis peab olema lahedalt ruumi nii pastale kui veele, et viimane keedes üle ääre ei ajaks.