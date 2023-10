OLE TARGEM ⟩ Voodis telefoni skrollimine võib tuua kopsaka hambaraviarve

Gildeni sõnul on märgata ka, et kasvamas on tervisespordiga seotud vigastused. «On hea meel näha, et inimesed on väga aktiivsed ja hoiavad oma vormi spordisaalides, terviseradadel või kodus võimeldes. Samas peaks selliste tegevuste puhul samuti endale igaks juhuks õnnetusjuhtumikindlustuse tegema. Meie kahjukäsitlejate laual on olnud juhtumid, kus kodus trenni tehes on end hantlite või muude abivahenditega vigastatud, võimlemise käigus kukutud, kergliiklusteel joostes komistatud ja palju muud, mis võib nii valu kui ka töölt eemalviibimist põhjustada,» sõnas Gilden.