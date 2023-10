Kas televiisori vaatamine võtab higiseks? Loe, kuidas see võimalikult mugavaks muuta

Ekraani suurus peaks olema tasakaalus ruumi suuruse ja vaatamiskaugusega. Kui elutoa suurus on mitte rohkem kui 16 ruutmeetrit, siis sobib sellisesse ruumi 65-tolline teler. Suuremad ekraanid pakuvad küll kaasahaaravamat elamust, kuid teler ei tohiks ruumi üle koormata.

Samuti tuleb arvestada teleri ja diivani vahelise kaugusega. Üldine soovitus on, et õige kauguse arvestamisel tuleks võtta teleri diagonaali mõõt, korrutada see kolmega ja saad sobiva vahemaa sentimeetrites. Näiteks on 65-tollist telerit on mõnus vaadata umbes kahe meetri kauguselt.

Uut telerit soetades tuleb mõelda ka soovitud kvaliteedile ja välimusele. Selleks tuleks tutvuda resolutsiooni- ja ekraanitehnoloogia võimalustega. Ka teleri välimus on oluline, sest see peab sobituma sinu interjööriga. Õhukesed telerid jäävad seinale paigutades vähem silma, ühendades ilu ja funktsionaalsuse.

Kui sobiv teler on välja valitud, tuleb mõelda selle asukohale. Kindlasti peaks teler olema asetatud silmade kõrgusele, sest nii ei väsi pikkade filmimaratonide jooksul kael ära. Selleks saad kasutada kas sobivat telekalauda või kinnitada teler hoopis seinale. Samuti on soovitatav asetada teler oma vaatevälja keskele, et näeksid ekraani takistusteta.

Selleks, et muuta oma elutuba tõeliseks kodukinoks on võimalik soetada teleriga ühilduvad lisakõlarid. Moodne tehnoloogia võimaldab sul ennast heliga ümbritseda, sest saad lemmiksisu kuulata teleri- ja lisakõlaritest samaaegselt. See tagab parima helikvaliteedi ning vaatamiselamuse. Kui sa ei soovi suuri kaste oma teleri kõrvale paigutada, siis peenikesed kuid võimsad ribakõlarid ehk soundbar'id sobituvad elegantselt ja märkamatult sinu toa disainiga.