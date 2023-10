KÕVA SÕNA ⟩ Populaarne tiktokker lõi Eesti lihatööstuse järgmise suve hittretsepti

«Tahtsime oma järgmise suve tooteid planeerides kaasata loomeprotsessi ka toidust kirjutavad ajakirjanikud, suunamudijad, blogijad ja kokad, kes tajuvad oma töös inimeste ootusi ja uusi toidutrende,» ütles Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük. Tema sõnul on Alexi väljamõeldud tootel suur potentsiaal saada uuel grillihooajal inimeste lemmikuks.

«Lähtusin toote valmistamisel põhimõttest, et marinaadis oleks esindatud võrdselt happelisus, magusus ja soolasus. Seetõttu kasutasin retseptis peamiselt laimimahla, mett ja erisuguseid ürte, mis andsid kokku mõnusa suvise maitse,» kommenteeris oma võidutööd Alex Aus.

Nõo Lihatööstuse tehnoloogi ja tunnustatud koka Marko Kokmanni sõnul sisaldas Alexi loodud marinaad lisaks laimimahlale ja meele ka selliseid erilisi komponente, mis võiks kõnetada laia tarbijaskonda. «Kindel soov on seda retsepti nüüd edasi arendada, et see muuta suurtootmise jaoks sobivaks. Tootearendus ongi üks pidev katsetamine, mille käigus timmitakse retsepti seni, kuni kõik maitsed saavad paika,» lisas Kokmann.