Pimedatel sügisõhtutel saab kodu lihtsasti hubasemaks muuta. Valides ruumiga sobiva valgustuse on võimalik taskukohaselt ja kerge vaevaga ruumi ilmet kohandada. Olgu valguslahendus minimalistlik või silmapaistev, põrandal või laes, peamine on, et see toetaks kodust elu ja oleks ohutu kasutada.