Viska pilk lapse vanale kolale! Pokemonide ja teiste Jaapani fantaasiategelaste kaardid võivad teenida korraliku summa

Lapsepõlves kogutud kaartide vastu kaotas Martin huvi, kuid ära neid ei visanud. Kaarte ei hävitanud ka tema vanemad ja sedasi need kakskümmend aastat tolmu kogusid. Hiljuti läks aga Martini isa Neil nendega Hanson Rossi oksjonimajja, et uurida, kas need kaardid on midagi väärt. Neili üllatuseks oli tal pihus terve hunnik haruldasi kaarte, millest kõige hinnalisemad võivad maksta tuhandeid.