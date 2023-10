Maakler õpetab: 13 praktilist nippi oma kodu müügiks

Õige hinna määramine on võtmeküsimus. Liiga kõrge hind võib huvilisi eemale peletada, samas mõistlik hind toob kindlasti rohkem kliente. Uurige turuolukorda ja/või konsulteerige pädeva spetsialistiga. Maakleri teenust kasutades on hinnastamine maaklerlepingu üks osa.

Professionaalsete fotode kasutamine on oluline – need toovad esile kodu parimad omadused ja potentsiaali. Lisage selge kirjeldus, et ostuhuvilised saaksid hea ülevaate kodust enne selle külastamist. Kui kasutate maakleri abi, on vastavad teenused maaklerlepingu üks osa.