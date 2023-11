«Valmistame spetsiaalselt Šveitsi tüüpi juustusid, mis on piisavalt lähedal Euroopa turule. Kuid meie juustudel on meie oma väike vimka juures,» selgitab Juustopordi turundus- ja kommunikatsioonijuht Niklas Keski-Kasari. Ta lisab, et ettevõtte juustumeistrid on saanud koolituse Šveitsi parimatelt juustumeistritelt.