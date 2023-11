TÜKK AJALUGU ⟩ Kose vald müüb oksjonil imetabast Uue-Harmi mõisa

Mõisakoole ühendavast portaalist saab välja lugeda, et tänavu koolina uksed sulgenud Uue-Harmi mõisakompleksi mõisahoone on säilinud ümberehitatud kujul, kuid mõisa ajalugu on jälgitav 1646. aastast. Mõisasüdame laiaulatuslikku väljaehitamist alustati 19. sajandi alguses, kui kerkis stiilne klassitsistlik mõisakompleks, mille peahoone tegid eriliseks fassaadinurkades seisvad matsakad kivist tornehitised.