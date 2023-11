GALERIID ⟩ Algas 20. Tallinna restoranide nädal!

Tallinn Restaurant Week on restoranide nädala Eestisse tooja ja lipulaev. Aastast 2011 on erilisi toidukultuuri elamusi pakutud rohkem kui 230 000 korral ja kokku on osalenud ligi 100 restorani. Sellega on üritus jätnud Tallinna restoranimaastiku ettevõtlusesse väga positiivse jälje, mitmekordistades kaks korda aastas – märtsis ja novembris – restoranikülastusi märkimisväärselt.

Eile, 31. oktoobril kogunesid osalevate restoranide peakokad Tallinna Raekojas. Raeplatsil tehti ajalooline peakokkade ühispilt ja Tallinna restoranide nädala kuulutas seejärel avatuks abilinnapea Joosep Vimm.

Avamisüritusel pakuti osalevate restoranide erinevaid isuäratavaid suupisteid. See on kokkade jaoks ainus selline võimalus kord aastas kokku saada, et nii suurel skaalal teiste restoranide maitsetega tutvust teha, muljeid vahetada ja uusi suundi arutada.

Tallinna restoranide nädalal osaleb sel aastal rekordarv restorane – kokku saavad pealinna gurmaanid valida 81 toidukoha vahel. Nende nautimiseks on Tallinna restoranide nädal reserveerinud 20 tuhat kohta. Kuna sel aastal kannab Tallinn ka rohepealinna tiitlit, siis on tavapärasest enam rõhku pandud rohemärgisega roogadele, neid pakub tervelt 24 restorani. Keskkonnasõbralike valikute ja rohemärgise olulisusest restoranimaastikul rääkis Fotografiska peakokk Peeter Pihel, kes tänas kõiki algatusega liitunud restorane.

«Oleme tänulikud Tallinna linnale, kes toetab keskkonnasõbralikke valikuid restoranimaastikul» ütleb TRW projektijuht Mairit Saluveer. Korraldaja Paavi Pettai lisab: «On suur rõõm, et loodusliku ja puhta elamuse nimel ollakse valmis pingutama ja panustama.»

Eilsel avamisüritusel tänati pikaajalisi koostööpartnereid, kellega koos on aastast 2011 restoranide nädalat veetud ning kes on aastate jooksul olnud TRW populariseerimisel asendamatud. Tallinna Restoranide Nädala Meistri tiitli said järgmised peakokad, restoranipidajad ja restoranid: Peeter Pihel, Tõnis Siigur, Kristjan Peäske, Roman Zaštšerinskija, restoranid Tchaikovsky, Dominic, Chedi, Stenhus ja Salt.