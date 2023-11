Balti puidumüüja siseneb üldehitusmaterjalide turule

Puumarketi juhi Toomas Tauki sõnul on suund laiendada kogu nii puitmaterjali-, kuid eelkõige üldehitusmaterjalide sortimendivalikut. «Oleme järk-järgult suurendanud oma tootevalikut kolmandiku võrra 11 000 artiklini. Puit- ja puitplaatmaterjalid jäävad endiselt kõige olulisemaks, aga kasvab muude ehitusmaterjalide osakaal kinnitusvahenditest kuni segudeni nii esindustes kui ka veebimüügis,» rääkis Tauk.

«Suures plaanis läheneb Puumarket üldehitusmaterjalide tootevaliku poolest ehituskaubamajadele, aga ilma pildiraamide, krõpsude ja kokakoolata. Jääme teadlikult tõsisema ehitaja keskuseks ja ka esinduste kliendihaldurid on pikaajalise kogemuse ja professionaalse suunitlusega,» rääkis Tauk.

Toomas Tauki sõnul algasid Puumarketi vanimas, Männiku esinduses oktoobri alguses ümberehitustööd, mis kestavad jaanuari lõpuni. «Täna on Männiku esindus küll klientidele avatud, kuid eks ehitustööd võivad natuke segada. Keskuses tulevad olulised muutused nii suuruse, sortimendi kui ka formaadi mõttes – näiteks kasvab märkimisväärselt näidiste osa,» ütles Tauk ja lisas, et üleval on ka uute poodide avamine.