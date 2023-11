PILDID ⟩ Üks miljonist! Pärnumaal on müüa unistuste suvekodu

27 881-ruutmeetrisel krundil asuv privaatne talukoht on ümbritsetud heinamaadest ja viljapõldudest. Juurdepääsuteed on heas korras ning aastaringselt läbitavad. Imetabane talukoht on müügis 188 000 euroga.

Kinnistul asuvad neli suuremat hoonet ja lisaks väiksemad katusealused. Hoonete hulka kuuluvad Härber, Saunamaja, Kõrts ja Tõllakuur. Kogu majapidamine on olnud pidevas kasutuses ja selle korrashoiu eest on pererahvas hästi hoolt kandnud.

Talukoht sobib suurepäraselt aastaringseks elamiseks, ent võib olla sama hästi ka ideaalseks suvituskohaks. Kinnistul on oma puurkaev, vett on piisavalt ning kanaliseerimiseks on iga hoone juures imbkaevud. Suplemiseks sobiv rand on siit vaid kilomeetri kaugusel, kuurortlinn Pärnu aga 45 kilomeetri kaugusel.