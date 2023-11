ETTEVAATUST ⟩ Röstsai kõrbes? Väga hea põhjus, miks seda süüa ei tasuks

Kõrbenud röstsai sisaldab ühendeid, mis võivad aja jooksul suurendada riski haigestuda vähki. Mida tumedam on kõrbenud sai, seda rohkem on selles kahjulikke ühendeid, vahendab Lad Bible.

Bedfordi ja Addenbrookesi haigla onkoloogiakonsultant professor Robert Thomase sõnul on see tingitud sellest, et tärklis- või suhkrurikka toiduaine grillimisel või küpsetamisel kõrgel temperatuuril tekivad ühendid nimega akrüülamiidid, mis võivad kahjustada inimese DNA-d ja koormata aja jooksul teie immuunsüsteemi.