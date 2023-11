EKSPERT ⟩ Ehituskruntide kõrged hinnad jäävad praegu selle teguri taha

Kuigi praegu on ärikinnisvara sektoris pigem vaikne, siis näiteks arenduskruntide osas on selgelt defitsiit ja hinnad püsivad. «Tallinnas on väga keeruline ühtegi planeeringut mõistliku ajaga kooskõlastada, pigem on perioodid pikenenud. Lähivaldades on see veidi lihtsam, kuid siiski komplitseeritud ning aja- ja ressursimahukas ettevõtmine. Kui ehitusloa menetluse periood peaks juriidiliselt olema 30 päeva, siis reaalsuses võtab protsess kuus kuud kuni paar aastat. Detaiplaneeringut aga vähem kui viie aastaga loota on juba väga optimistlik,» ütles Talpsepp.

«Täiesti mõistlik, et arendajate huvi, elukeskkonna ja ühiskonna ootuste vahel peab olema tasakaal, aga tihti on takistus lihtsalt ametnike konservatiivsus ja mugavus. Valdade ja linnade kehtivate üldplaneeringute järgi on vaid väga väike osa maast selline, kuhu võib ja on mõtet midagi arendada, mistõttu saavadki heas asukohas ja nähtavusega kinnistud sisuliselt otsa. See puudutab nii kodude kui ärihoonete arendamist,» rääkis Talpsepp.

«Ehitamiseks vajalike lubadega kinnistuid on müügis vähe ning kohati tehakse tehinguid lausa utoopiliste hindadega. Kokkuvõttes muudab see nii kodude kui ärikinnisvara arendamise kalliks. Näiteks võib põllumaa ning vajalike lubadega arenduskrundi hinnavahe olla sajakordne, kuigi maatükk on ju sama,» rääkis Talpsepp.

«Kõige suurem defitsiit on Tallinnas ja linnast välja viivate põhimagistraalide äärde jäävatest ärikruntidest. Eriti sellistest, kuhu saaks suuri mahte peale ehitada – näiteks 20 000-40 000 ruutmeetrist tootmis- või logistikakeskust. Suurema ehitusalusega hooned lähevad tihtipeale üldplaneeringuga vastuollu ning nende arendamiseks on vajalik üldplaneeringut muutev detailplaneering, mis tähendab omakorda suurt lisabürokraatiat,» ütles kinnisvarabüroo Uus Maa Ärikinnisvara juht.

«Seetõttu tõusevad arenduskinnistute hinnad aja jooksul uutesse kõrgustesse ning müüjad pigem ootavad. Näiteks tõusis Rae vallas suurema arendusala hind viimase kolme-nelja aastaga neljakordseks. Bürokraatia lihtsamaks ei lähe ning iga aastaga tuleb nõudeid pigem juurde,» nentis Talpsepp.