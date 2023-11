PETUKAUP ⟩ Toiduamet tuvastas võõrsuhkruid sisaldava mee

Mesi UNIQUE 320g (8 g x 40 tk), parim enne 10.01.2025, partii nr L3010. Mee päritoluriigiks on märgitud Euroopa Liidust pärit mee segu. Toote maaletooja on Scandic Vector OÜ ja toode on saadetud Eestisse Bulgaaria ettevõttest ROYAL PACK LTD.

See on petukaup, millega tarbijat eksitatakse. Tarbijatel, kes on partiist endale tooteid soetanud, on õigus pöörduda kaebusega kaupleja poole, kust toode osteti.

Foto: põllumajandus- ja toiduamet