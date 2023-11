Mille järgi valida omale maakler?

Kinnisvaramaakleri roll on aidata leida sobiv ostja või müüja ning tagada, et kogu protsess sujuvalt kulgeks. Seega on oluline teada, millele tuleks maakleri valimisel tähelepanu pöörata. Sellest lähemalt räägib Uus Maa Five Stars büroo maakler Ly Johanson.

Kogemus ja maine

Üks esimesi asju, millele peaks tähelepanu pöörama, on maakleri kogemus ja maine. Kui kaua on ta selles valdkonnas tegutsenud? Kas tal on hea tagasiside ja eelnevate klientide soovitused?

Kogemus ja maine on tugevad märgid, mis näitavad maakleri võimekust ja usaldusväärsust.

Kvalifikatsioon ja koolitused

Veenduge, et maakler omab vajalikke kvalifikatsioone ja on läbinud koolitusi, mis võimaldavad tal kinnisvaratehinguid teostada.

Kinnisvaramaaklerid peavad tavaliselt läbima spetsiaalse koolituse ja eksamid, et saada vajalikud litsentsid. Kontrollige, kas maakleril on kehtiv litsents ja kas ta on kursis kõigi seaduste ja regulatsioonidega.

Suhtlusoskus ja professionaalsus

Hea suhtlusoskus on maakleri jaoks äärmiselt oluline. Ta peaks olema valmis teie küsimustele vastama ja teid kogu protsessi vältel olulistest asjadest teavitama.

Professionaalsus ja usaldusväärsus on elementaarsed.

Tasu ja teenuste ulatus

Enne maakleri valimist peaksite selgitama nende teenuste tasu struktuuri. Kui suur on vahendustasu? Kas tasu on fikseeritud või sõltub tehingu väärtusest?